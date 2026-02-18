Patay nga bata giputos sama sa flower bouquet

Usa ka masuso nga lalaki nga wala na’y kinabuhi ang napalgan sa Sityo Cadulang, Barangay Marigondon, Dakbayan sa Lapu-Lapu niadtong Martes sa buntag, Pebrero 17, 2026.
Base sa inisyal nga imbestigasyon sa Lapu-Lapu City Police Office (LCPO), ang patay nga lawas sa bata giputos og habol nga giporma og susama sa usa ka “flower bouquet” ug gibutang sulod sa usa ka karton.
Si Police Captain Edcel Petecio, ang tigpamaba sa LCPO, nibutyag nga gibanabana nga anaa pa lang sa tulo ka adlaw ang maong bata sukad kini nahimugso.
Gituohan sab nga duha na ka adlaw ang nilabay sukad kini gibilin o gilabay sa maong dapit.
Tungod sa gidugayon sa pagkalabay niini, nabantayan sa mga awtoridad nga nagsugod na og kadunot ang lawas ug duna na’y mga ulod ang ulo sa masuso.
Dugang sa report, duna’y nakit-an nga kinubkuban sa yuta sa dapit diin napalgan ang karton, hinungdan nga duna’y pagduda nga posibleng gisuwayan pa unta og lubong ang bata apan wala nadayon.
Sa pagkakaron, padayon pa ang gihimong backtracking ug imbestigasyon sa kapulisan sa dakbayan aron ilhon kon kinsa ang responsable sa pagbilin ug paglabay sa maong bata. / JDG