Patay nga lawas sa Ateneo player gilubong na

Gilubong na ang patay nga lawas sa basketbolista sa Ateneo de Manila University (AdMU) Blue Eagles ug garbo sa Agusan del Sur nga si Rene Baterbonia kagahapon, Miyerkules, Hunyo 24, 2026 (PH time) sa iyang yutang natawhan sa Talacogon, Agusan del Sur.
Ningtambong sa funeral convoy ang mga sakop sa pamilya, kahigalaan, ug mga teammate ni Baterbonia, kansang patay nga lawas maoy labing unang gilubong sa Talacogon Municipal Memorial Park.
Si Baterbonia maoy usa sa duha ka mga magduduwa sa Blue Eagles nga nakabsan og kinabuhi human nangalumos atol sa usa ka team building activity sa Dipaculao, Aurora niadtong Hunyo 8. Ang laing namatay mao si Nigerian big man Divine Adili.
Gikan sa Talacogon, gisugdan sa 18 anyos nga si Baterbonia ang iyang karera sa basketball pinaagi sa pagduwa sa Ateneo de Davao University, nga iyang napangulohan aron makabaton og gold medal sa 2025 Palarong Pambansa boys’ basketball.
Ning maong kompetisyon, siya ang napiling MVP.
Giingon nga hayag gyud unta og kaugmaon si Baterbonia isip basketbolista apan nahanaw kining tanan tungod sa kontrobersyal nga trahedya. /ESL