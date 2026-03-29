Patay nga pawikan gidagsa sa Tabogon

Usa ka patay nga pawikan (green sea turtle) ang nakit-an sayo sa buntag sa Dominggo, Marso 29, 2026, sa baybayon sa Barangay Salag, lungsod sa Tabogon.
Sa usa ka pamahayag sa maong lungsod nga napatik sa social media niadtong Dominggo, usa ka mangingisda ang nakadiskobre sa pawikan ug iya dayon kining gireport sa Municipal Agriculture Office ug sa Provincial Veterinary Office, nga daling nipadala og mga personahe aron mag-imbestigar.
Subay sa inisyal nga nakit-an, ang pawikan nga may gitas-on nga 3.6 ka tiil, malagmit namatay human nagapos sa pisi sa pukot. / CDF