Patay nga puya gitangag sa iro

Naukay ang mga residente sa Purok 6, Barangay La-Union, Candijay, Bohol human nakaplagan ang usa ka bag-ong nahimugso nga bata nga patay na ug gikaon na sa iro ang pipila ka bahin sa lawas niadtong Miyerkules sa hapon, Marso 25, 2026.
Nadawat sa Candijay Municipal Police Station ang taho bahin sa maong insidente mga alas 6:05 sa gabii.
Base sa inisyal nga imbestigasyon, ang Barangay Health Worker nga si Bernadeth Duba, 47, maoy unang nakakita sa puya mga alas 5:30 sa hapon.
Matod ni Duba, nakamatikod siya og iro nga may gitangag nga duol sa basakan.
Pagsusi niya, nakurat siya sa dihang nasuta nga lawas kini sa usa ka masuso.
Tungod sa kahadlok, nangayo dayon siya og panabang sa mga mag-uuma nga anaa sa duol aron makuha ang puya gikan sa iro.
Nakita sa mga residente nga samaran na ang lawas ug bukton sa bata.
Gidala dayon ang maong puya ngadto sa Rural Health Unit (RHU) sa Candijay aron susihon.
Sumala ni Dr. Pristine Faith Sumera, gibana-bana nga natawo ang bata niadtong gabii sa Martes, Marso 24.
Gibana-bana sab nga motimbang kini og 3.5 kilos, ug ang hinungdan sa kamatayon mao ang asphyxia secondary to suffocation.
Sa pagkakaron, nagpadayon ang imbestigasyon sa kapulisan sa Candijay aron mailhan ang inahan sa bata ug ang responsableng tawo nga naglabay niini sa basakan. / AYB