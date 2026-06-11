Patay nga puya napalgan sa basurahan

Nakaplagan ang usa ka patay nga puya sulod sa basurahan sa pansayan sa babaye sa Carbon Market Interim Building, Calderon Street, Barangay Ermita, Dakbayan sa Sugbo, niadtong Miyerkules sa hapon, Hunyo 10, 2026.
Human nadawat ang report alas 4:00 pasado sa hapon, niresponde dayon ang mga sakop sa Carbon Police Station.
Pag-abot sa dapit, nakit-an ang puya nga gibanabanang nagpangedaron og lima ngadto sa unom ka buwan.
Usa ka alyas “Desiree” ang unang nakakita sa puya sa dihang nigamit sa pansayan alas 4:10 sa hapon ug dali kining nitaho sa kapulisan.
Nailhan na ang inahan sa puya nga si alyas “Chanchan”, 22, ug usa ka tindera og bugas sa Carbon Public Market.
Matod sa mga kauban sa trabaho ni Chanchan, namatikdan nila nga galain ang pamati niini niadtong Martes sa gabii, Hunyo 9, tungod sa kasakit sa tiyan.
Wala sila magdahom nga mabdos diay kini sanglit dakuon kini og lawas.
Nianang pagkabuntag sa Hunyo 10, nigamit sa pansayan si Chanchan ug sa paggawas niini, napuno na og dugo ang iyang purol.
Tungod niini, gitambagan siya sa iyang mga kauban nga magpatambal uban sa iyang kapuyo.
Nasuta sa imbestigasyon nga sa wala pa mogamit sa pansayan si Chanchan, giingong gipalitan ug gipainom siya og tambal sa iyang kapuyo.
Pag-abot sa tambalanan, natingala ang doktor tungod kay inunlan na lamang ang nahabilin sa sulod sa inahan, hinungdan nga gipangutana kini kon asa na ang bata. Nitubag si Chanchan nga nadala sa dihang nitubag siya sa sugo sa iyang lawas.
Gituohan sa kapulisan nga gi- flush sa iniduro ang puya sanglit limpyo na kini sa dugo, apan sa dihang niali sa tubig, gikuha kini ug gilabay sa basurahan sa pikas pansayan.
Giklaro ni Police Captain Bontilao nga kon mapamatud-an sa imbestigasyon nga intensyonal ang pagpakuha ug paglabay sa maong bata, mapasakaan og kasong kriminal ang inahan lakip na ang iyang kapuyo. /