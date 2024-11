Patay o buhi ang misyon sa Wildcats

Mga duwa karon:

5:15 pm- SHS-AdC batok DBTC (High School)

6:45 pm- CRMC batok CITU (College)

Daginuton og suway sa Cebu Institute of Technology University (CITU) Wildcats ang gamay nilang paglaum nga makasulod sa semi-finals sa ilang pagpakigsangka sa Cebu Roosevelt Memorial Colleges (CRMC) Mustangs sa main game karong Martes sa gabii, Nobiyembre 19, 2024, sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (CESAFI) basketball college division sa Cebu Coliseum.

Ang Wildcats, nga kasamtangang naa sa ikalimang dapit dala ang 2-4 nga rekord, nagkinahanglang modaog sa katapusan nilang duha ka mga duwa sugod ning kombatiha aron makakumpayot sa ikaupat ug katapusang luna sa semis.

Kon mahitabo kini, hayan makatabla ang Wildcats sa University of San Jose Recoletos (USJ-R) Jaguars sa 4-4 nga rekord.

Niini, gamiton ang winner-over-the-other nga tiebreak ug ang Wildcats mao ang makasulod sa semis gumikan kay ilaha man nabuntog ang Jaguars, 69-63, niadtong Oktubre 26.

Apan kon mapildi ang Wildcats og usa sa nahabilin nilang duha ka mga duwa, hayan mamatay na ang ilang paglaum nga makaabante.

Ang Mustangs nga adunay 1-5 nga rekord, nagtinguha na lang nga makabawon og garbo sa ilang pagpanamilit gumikan kay wala na man silay paglaum nga makaabante.

Sa premirong duwa, magsangka ang defending champions Sacred Heart School-Ateneo de Cebu (SHS-AdC) Magis Eagles ug Don Bosco Techological Center (DBTC) Greywolves sa high school division.

Ang Magis Eagles nga adunay 8-1 nga rekord, nagkinahanglang modaog ning sangkaa aron mohayag ang ilang poruhan nga makapuwesto sa top two nga nagtangag og twice-to-beat nga benepisyo sa semis.

Ang Greywolves nga adunay 2-8 nga rekord, usa sa teams nga wala na’y paglaum sa semis.

Sa mga duwa niadtong Dominggo, Nobiyembre 17, gipanglupig sa college defending champions University of the Visayas (UV) Green Lancers ang University of Southern Philippines Foundation (USPF) Panthers, 70-61.

Sa high school division, gipanglubong nga buhi sa UV Baby Green Lancers ang Benedicto College (BC) Baby Cheetahs, 125-67, gipangmakmak sa Cebu Eastern College (CEC) Dragons ang USPF Baby Panthers, 58-35, samtang gipangkawras sa CITY Wildkittens ang DBTC Greywolves, 79-42. / ESL