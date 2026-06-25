Patay’ng lawas ni Adili miabot na sa Nigeria

Gianunsyo sa Ateneo de Manila University (AdMU) kagahapon, Huwebes, Hunyo 25, 2026, nga niabot na ang patay nga lawas sa ilang basketbolista nga si Divine Adili sa nasod niining Nigeria.
“We are grateful to share that Divine Adili has safely returned home to Nigeria, where he was received by his family upon his arrival in Lagos,” tipik sa opisyal nga pamahayag sa AdMU, nga napatik sa www.gmanews.tv.
Ang representante sa AdMU nga si Fr. Sigmund ‘Munching’ de Guzman, SJ, maoy naghatod sa lawas ni Adili ngadto sa pamilya niini.
Si Adili usa sa duha ka mga sakop sa Blue Eagles nga nakabsan og kinabuhi human nalumos atol sa team-building activity niadtong Hunyo 8. Ang laing usa mao si Rene Baterbonia, kansang patay nga lawas gilubong na ning bag-uhay lang sa iyang yutang natawhan sa Agusan del Sur. / ESL