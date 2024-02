Patay’ng lawas sa 4 ka NPA, gikuha sa pamilya

Gikuha na sa pamilya ang upat sa lima ka mga patayng lawas sa mga sakop sa New Peoples Army (NPA) nga nakalas sa engkwentro atol sa pag-serve sa usa ka warrant of arrest sa Purok Matin-ao 2, Brgy. Campagao, lungsod sa Bilar, Bohol.

Kataposan nga ni-claim mao ang amahan ni Hannah Joy Cesista alyas Maya o Lean nga giingong pasado sa 2023 Bar examinations nga nakompirmar usab sa kapulisan ug gitakdang dalhon ang lawas niini sa probinsya sa Samar.

Alas 3:00 sa hapon sa Sabado, Pebrero 24, 2024, nibisita ang amahan ni Hannah sa Holy Name Funeral Homes diin kasamtangang gipahimutang ang mga patayng lawas sa mga naka­las nga NPA.

Ang amahan giila kini nga si Estropio Alegre Cesista hingkod ang pangidaron diin nakapakita kinig mga dokumento nga iya kining anak.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Norman Nuez, information officer sa Bohol Police Provincial Office (BPPO), ang nagpabilin nga wala pa mailhi ang tinuod nga pangalan mao si alyas Juaning ug wala pa usab mopakita ang kabanay niini didto sa Bohol.

Si Marlon Omosura alyas Darwin nga taga Inabanga, gi-claim na sa iyang igsuon sa ala 1:00 sa hapon, Sabado, Peb­rero 24, 2024, ug gidala na sa ilang lungsod.

Si Compoc gikuha na usab sa iyang anak lalaki ug gidala sa ilang panimalay lakip na si Parlito Segovia alyas Aldrin.

Matod ni Nuez, giingong naabot sa Bilar sa Bohol si Cesista tungod kay, matod pa, hinigugma niya ang usa sa mga squad leader sa NPA nga usa ka Marlon Omosura alyas Darwin base sa ilang nakuha nga kasayuran nga ila pang gisubay kon unsa ka tinuod.

Gawas niini, sakop sa usa ka progresibo pundok si Hannah ug miabag kini sa grupo ni Domingo Compoc sa pagpang-agni sa mga molupyo sa kabarangayan nga sakop sa Bilar ug kasikbit nga kalungsoran nga moapil sa ilang kawsa.

“Posible, Sir, no kay sa amo man gud nga nakuhang mga data, kini man gung grupo ni alyas Silong (Domingo Compoc) nag-conduct ni silag mass recruitment ug recovery effort sa white area sa mga masa dihang dapita ug sa mga sikbit nga mga lungsod,” matod ni Nuez.

Gibutyag niya nga sa mia­ging mga buwan, nakadawat na sila og report nga dunay mga tag-as nga opisyal ug mga personalidad nga sakop sa NPA ang miabag na sa pag-organize sa masa sa maong lungsod.

Niadtong Septiyembre 2023, sunodsunod ang engkwentro nga nahitabo tali sa pwersa sa gobyerno ug sa mga NPA sa Bilar nga mga sakop ni Compoc.

GISAWAY SA NGO

Apan gisaway sa cause oriented groups ang gihimo sa mga polis ug sundalo sa Bilar diin ilang gihulagway nga usa kini ka masaker ug dili eng­kwentro ang nahitabo.

Giangkon sa Karapatan Central Visayas nga ang usa sa nakalas nga si Hannah Cesista kanhi field investigator ug paralegal.

Dason sa Karapatan, ang kamatayon sa lima nga unang gipahibawo sa kapulisan ug kasundalohan nga engkwentro kadudahan sang­lit duna silay impormasyon nga usa sa namatay nga nakitang wala nay sapot buhi pa kini sa sayong oras sa maong adlaw.

Tungod niini, dugang sa Karapatan, ang gihimo sa 47th IB ug sa BPPO nakala­pas sa ‘protocols of war’ diin sa maong sitwasyon wala nay kahigayonan nga makasukol ang lima nga angayan unta nga ipaubos sila isip prisoners of war.

Nanawagan sila karon og independent investigation sa ilang gihulagway nga linuog nga insidente nga hinimoan sa kapulisan ug kasundalohan.

“Clearly, the actions of the 47th IB and BPPO deliberately violated the protocols of war. Given their incapacity to resist and fight back, the five indivi­duals should have been treated as prisoners of war, afforded due process, and provided humane treatment. Instead, state forces subjected them to torture before their unlawful exe­cution, constituting a blatant violation of international humanitarian law. Adding insult to injury, state forces and their funded online trolls paraded and desecrated their remains on social media akin to a trophy..” tipik sa pamahayag sa Karapatan CV.

GIHIMAKAK SA BPPO

Gihimakak kini sa BPPO ang maong pasangil tungod kay dunay duha ka polis ang naigo, usa ani ang nakalas gani.

Matod ni Nuez, ang tropa sa gobyerno ang giunhan sa dihang mo-serve lang unta silag warrant of arrest ug didto na ang nahitabong engkwentro.