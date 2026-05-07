Patigayon, turismo sa Sugbo mapalambo pinaagi sa Asean

Gihulagway ni Gobernador Pamela Baricuatro nga hapsay ang nagpadayon nga 48th Association of Southeast Asian Nations (Asean) Summit sa Sugbo.
Kini maoy inisyal nga assessment sa gobernador diin subay sa iyang obserbasyon, giingong nagpabilin nga limpyo ug luwas sa huot nga trapiko ang tigom sa Sugbo.
Subay sa pagpadayon sa kalihukan, nanghinaot si Baricuatro sa daghan pa nga kahigayunan ug oportunidad nga moabli dili lang sa Probinsiya sa Sugbo apan sa tibuok isla.
“...of course its about trade and tourism mao gyud na atong gilantaw, mao na nga nangamuyo gyud ko sa mga Cebuanos nga let us show our best, ang hospitality as far as hospitality is concerned its important nga mobalik sila ganahan sila mobalik ug mo-invest dinhi sa Cebu,” matod ni Baricuatro sa Mayo 7, 2026.
Una na nga namahayag ang gobernador nga usa sa dakong kalambuan nga dad-on sa 48th Asean Summit sa Sugbo ang tourism economy diin pinaagi sa maayong kasinatian sa mga bisita, mahimo kining maayong rekomendasyon sa uban pang mga langyaw nga bakasyonista sa Sugbo.
Kahinumdoman nga niadtong Enero ning tuiga gipahigayon ang Asean Tourism Forum sa Sugbo nga gilangkuban sab sa exhibition sa mga lokal nga produkto, tourist destinations, ug nagkadaiyang serbisyo ngadto sa mga turista ug bisita.
Lakip sa gibisita niini ang iconic spots sa Dakbayan sa Sugbo, National Museum of the Philippines, Fort San Pedro, Basilica Minore del Santo Nino, ug Magellan’s cross. /