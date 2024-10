Pato: Napili nga bag-ong tsirman sa MCWD

Dunay bag-ong tsirman karon ang Metropolitan Cebu Water District (MCWD).

Sa press statement sa MCWD public relations office, gikompirmar nga si Engr. Miguelito Pato maoy bag-ong chairman sa MCWD board of directors sa ilang espesyal nga tigom niadtong Biyernes, Oktubre 11, 2024.

Ang napili nga bise chairman mao si Jodelyn May Seno samtang ang bag-ong gitudlo nga board member nga si Atty. Ferdinand Pepito, kinsa nanumpa niadtong Oktubre 8 isip bag-ong board member, maoy magsilbi nga board secretary.

Nisunod ang piniliay ni Pato human nikanaog sa katungdanan si kanhi MCWD chairman Jose Daluz III aron ipadayon ang kandidatura pagka bise mayor sa dakbayan sa Sugbo uban ni Cebu City Ma­yor Raymond Alvin Garcia.

Isip inhenyero ug negosyante, si Pato nagrepresentar sa business sector sa board samtang si Seno sa women sector, ug si Pepito sa professio­nal sector.

Si Pato nagserbisyo isip sek­retarya sa board kaniadtong Agusto 2022 ug pagkahuman giboto ingon bise tsirman sa board niadtong 2023.

Sa laing bahin, si Pato, isip bag-ong board leader, niingon nga si Edgar Donoso magsilbi gihapon isip general mana­ger sa MCWD ug nipadayag sa iyang pagsalig sa naulahi.

Si Donoso nagserbisyo isip full-fledged general manager sa MCWD sukad niadtong Disyembre 16, 2022.

Sa miaging report sa SunStar, sa dihang nikanaog si Daluz sa iyang katungdanan, ang board sa MCWD nabilin nga duha ka mga sakop nga moresulta sa pagka-inutil sa board.

Dili makalihok ang board tungod sa kakuwang sa korum. Kinahanglang maporma ang usa ka korum nga adunay labing minos tulo ka mga miyembro nga motambong alang sa bisan unsang meeting sa board nga magpadayon.

Matod ni Daluz, kompiyan­sa siya sa pagkasakop ni Pepito sa board nga niingon nga ang naulahi classmate ug kauban niya sa abogasiya.

Si Daluz gikatahong niingon nga tulo na ka dekada nga kauban niya si Pepito.

Matod ni Pepito, dili siya bag-o sa MCWD human nahimon nang consultant sa water district.

Si Pepito sa ka abogado nga kanhi presidente sa Integra­ted Bar of the Philippines (IBP) Cebu chapter ug usa ka financial consultant sa Cebu Provincial Government.

Sukad nahimong MCWD board nga dunay tulo ka mga miyembro imbes sa orihinal nga lima, si Daluz una nang namahayag nga magdepende sa mayor kon kinsa ang iyang itudlo bahin sa nahibiling posisyon.

Si Garcia nagkanayon niadtong Okrtubre 7 nga ang kanhi councilors Gerardo Carillo ug Carlo Maamo mao ang giduso sa iyang buhatan, sunod sa pag-endorse nila ni Yvonne Gomos ug Pepito. / JPS