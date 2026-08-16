Patrol car sa Bohol natuwad kay driver wa makaklaro sa karsada

Usa ka police patrol car nga gipanag-iya sa kagamhanan sa Lungsod sa Guindulman sa Probinsya sa Bohol nga gisakyan sa usa ka police ug civilian nga driver nga gikan nag anti-illegal drug operation ang nadisgrasya sa National Highway sa Barangay Yanangon, Lungsod sa Loay alas 4:20 sa kaadlawon, Dominggo, Agusto 16, 2026.
Naangol ang driver sa maong sakyanan nga si Gerald Amoguis, 35, taga Barangay Trinidad sa lungsod sa Guindulman.
Ang Loay Municipal Police Station nakadawat og tawag sa telepono nga dunay nadisgrasya nga sakyanan sa maong dapit og dali nila kining girespondehan.
Sa ilang pag-abot, ilang naabtan ang patrol car nga didto na sa ubos sa karsada samtang ang mga sakay niini daling gidala sa mga sakop sa Loay Emergency Response Team sa Provincial Hospital sa
Tagbilaran City.
Nikita sa imbestigasyon nga gikan sa anti-illegal drug operation ang mga personnel sa Guindulman Municipal Police Sation ug padulong na unta sila sa PNP Crime Laboratory sa Bohol Police Provincial Office sa Tagbilaran City aron isumite ang mga nakompiska nga ebidensiya sa gihimong operasyon.
Apan pag-abot sa maong dapit, ang driver nga si Amoguis giingong kalit nga misimang sa pikas lane tungod kay matud pa wa maka-klaro sa karsada kay ngitngit ug nibangga sa poste sa kuryente.
Tungod sa kakusog sa impact, nalimbuwad ang patrol car ug nahagbong sa kilid sa karsada.
Wala ra hinuon naunsa ang pasahero nga si Police Master Sergeant Fredie Escolan, 41, taga Poblacion 1, lungsod sa Mabini, apan ang sakyanan nakahiagom og dakong danyos. / AYB