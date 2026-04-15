Patrol vehicles alang sa Asean Summit nangabot na

Kapin sa usa ka gatos ka mga motorsiklo ug dul-an sa 40 ka mga sakyanan gikan sa nagkadaiyang buhatan sa Regional Highway Patrol Unit (RHPU) sa Luzon ang nangabot na sa Dakbayan sa Lapu-Lapu.
Kini nga mga mobility assets gamiton alang sa seguridad ug escort sa umaabot nga 48th ASEAN Leaders Summit sa Mayo 8-9, 2026.
Sumala ni Police Lieutenant Colonel Wildemar Tiu, ang outgoing chief sa Highway Patrol Group (HPG) 7, niabot ang maong mga sakyanan niadtong Abril 10, 2026, sa Naval Forces Central (Navforcen) sakay sa barko sa Philippine Navy gikan sa Dagupan.
Gitin-aw ni Tiu nga ang nag-una nga tahas sa maong mga sakyanan mao ang pag-escort sa mga head of state, lakip na ang paghatod kanila sa mga venue ug uban pang dapit nga ilang adtuan.
Gawas sa mga sakyanan nga nangabot, duna pay dugang nga mga patrol car gikan sa ubang rehiyon ang ipadala sa ilang ulohang buhatan.
Base sa datos, moabot sa 44 ka leaders, lakip ang usa ka asawa sa lider, ug 43 ka ministers ang hatagan og hugot nga seguridad ug escort sa mga personnel sa HPG.
Tungod sa hugot nga seguridad, gilauman nga adunay mga karsada nga maapektuhan ang dagan sa trapiko. Nanawagan na ang kapulisan og pagsabot gikan sa mga motorista ug sa publiko.
“Naghangyo mi sa publiko nga konsiderahon ang dagan sa trapiko. Gi-cancel na sab ang mga fun run ug concert, ilabi na sa dapit sa Lapu-Lapu, aron mahatagan og agianan ug suporta ang ASEAN Summit,” matod ni Tiu.
Sa pagkakaron, gipahigayon na ang mga dry run alang sa mga escort.
Importante kini tungod kay dili tanang drayber gikan sa Central Visayas ug kinahanglan silang masinati sa mga dalan sa Metro Cebu aron maseguro ang hapsay nga pagbiyahe sa mga delegado.
Gipahibalo ni Tiu nga andam na ang iyang mga sakop sa pagbantay sa mga opisyal.
Gitakdang moabot sa Abril 16, si HPG Director Police Brigadier General Rommel Batangan aron personal nga i-inspeksyon ang preparasyon sa mga personnel.
Sa pikas bahin, ang Police Regional Office (PRO) 7 ug ang Visayas Command (Viscom) wala’y na-monitor nga bisan unsang hulga sa seguridad samtang nagkaduol ang maong dako nga kalihukan. / AYB