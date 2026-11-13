Patrolya sa Mandaue Smart gipahugtan tungod sa kinawatay sa electrical wires

Gipahugtan sa Mandaue City Mayor’s Office–Safety Maintenance Area Response Team (Smart) ang ilang roving patrol human sa sunodsunod nga pagpangawat og mga electrical wire ug road stud light sa North Reclamation Area subay sa Ouano Avenue, duol sa utlanan sa Cebu City.
Matod ni Smart Team Leader Gerard Gleen Soon Gobalani, nakasikop na sila og ubay-ubay ka mga suspek atol sa ilang gipakusgan nga operasyon.
Nasikop sa kapulisan ug sa mga patrol personnel ang usa ka construction worker nga giingong nalambigit sa pagpangawat og mga stranded electrical wire gikan sa IKEA, lakip na ang ubang mga indibidwal nga gidudahang nangawat og road stud lights ug electrical materials.
Gibutyag ni Gobalani nga apil sa mga gikawat ang unom ngadto sa pito ka kilo nga Class A stranded wire gikan sa IKEA ug mga aluminum casing sa road stud lights.
Dugang niya nga target sa mga suspek ang mga ngitngit nga dapit, diin ang uban giingong mangawat aron makakuwarta og ipalit og ilegal nga drugas.
Niresponde sab ang team sa mga insidente sa ilegal nga pagsunog og basura isip kabahin sa ilang monitoring operations.
Aron mapugngan ang dugang pang pagpangawat, nibalhin ang Smart gikan sa stationary monitoring ngadto sa regular nga roving patrol sa mga apektadong lugar.
Nakigtambayayong sab sa team ang mga residente, pasahero, Grab driver, Foodpanda delivery rider, ug kapulisan pinaagi sa pagtaho sa mga kadudahang lihok.
Matod ni Gobalani, ang koordinasyon sa publiko maoy nakatabang sa pagtultol ug pagsikop sa mga kawatan, lakip na ang usa nga unang niikyas atol sa operasyon pasado ala 1 sa kaadlawon.
Ang gipahugtang pagpatrolya kabahin sab sa pagpangandam sa seguridad alang sa pagtaod sa mga
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