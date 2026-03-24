Patubagon sa LTO ang motorista nalambigit sa bangga sa Gorordo

Nipagawas ang Land Transportation Office Region (LTO) 7 og Show Cause Order batok sa drayber sa motorsiklo nga nalambigit sa hit-and-run niadtong Marso 23, 2026, sa eskina sa Gorordo Avenue ug J. Solon Drive, Dakbayan sa Sugbo.
Base sa inisyal nga taho, giingong nag-counterflow ug nagpadagan og kusog ang drayber nga niresulta sa pagkabangga nga nakakalas sa kinabuhi sa laing motorista.
Gimanduan ang respondent sa pag-atubang sa LTO 7 Operations Division ug mosumiter og verified explanation aron tubagon ang maong seryosong mga pasangil.
Ang mando giluwatan ni Regional Director Atty. Wendel C. Dinglasan, subay sa mandato sa ahensiya sa pagpatuman sa mga balaod sa karsada ug pagseguro og accountability sa dalan.
Gikatakda ang hearing sa kaso sa Abril 16, 2026, diin gipaabot nga mopresentar og ebidensya ang respondent alang sa iyang depensa.
Gipahimangnuan sa ahensiya nga kon mapakyas ang drayber sa pagsunod sa kamanduan, hukman ang kaso base sa mga ebidensya nga anaa kanila.
Gikondenar sa LTO 7 ang wa’y pagpakabana ug abuso nga pagmaneho nga nakahatag og peligro sa kinabuhi sa uban.
Gipasalig sa ahensiya ang ilang determinasyon sa pagpatuman sa balaod ug paghatag og hustisya alang sa mga biktima sa aksidente.
Gipahinumdoman sab sa ahensiya ang mga motorista nga ang disiplina sa dalan di optional, kondili usa ka responsibilidad.
Giawhag sa LTO 7 ang tanang mogamit sa karsada sa pagsunod sa mga balaod sa trapiko ug kanunay nga magmatngon sa tanang panahon.