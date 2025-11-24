Paul ‘andam mamatay’ malupig lang si Joshua

Sa unang pag-abot ni Jake Paul ug Anthony Joshua maklaro na ang depirensiya sa ilang gitas-on atol sa press conference sa Kaseya Center, Miami, Florida.

Magtigi ang 6-foot-1 nga si Paul ug ang 6-foot-6 nga si Joshua karong Disyembre 19 sa eight-round heavyweight match sa samang venue nga i-stream sa Netlix.

"I want him to cut me up. I want him to break my face, but guess what? He's going to have to kill me to stop me, and I'm ready to die. Seriously. Ready to die in the ring to win this fight,” batbat ni Paul.

Salig si Paul nga anaa niya ang bentaha sa speed, angle ug disiplina.

"I like to challenge myself. I like to take on the biggest, the best. I said anyone, anytime, any place,” saysay niya.

Sa pikas habig, gibatbat ni Joshua nga iya gyud nga kulatahon pag maayo si Paul.

"It's massive. It's colossal. It's making big news. We're bringing marketability together with ability," matod ni Joshua. "If I'm going to be honest, I'm going to break his face, I'm going to break his body up, I'm going to stomp all over him."

Si Joshua adunay 28-4, 25 KOs nga record, samtang si Paul nagbitbit og 12-1, 7 KOs nga record. / RSC