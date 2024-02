Paul gisugat og kadaugan

Gisugat og kadaugan si Golden State Warriors pointguard Chris Paul sa iyang pagbalik og duwa batok sa Washington Wizards, 123-112, ning Miyerkules, Pebrero 28, 2024 (PH time) sa National Basketball Association (NBA).

Si Paul, kinsa nakapalta og 21 ka mga duwa gikan niadtong Enero 5. 2024 tungod sa pagkaangol sa iyang wa nga kamot nga niagi og operasyon, niamot og siyam ka puntos ug unom ka assists alang sa kadaugan sa 22 ka mga minutos nga pagduwa.

“I think the morale, the spirit and everything is right where it needs to be at this point with this team,” matod ni Paul. / AP