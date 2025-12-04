Paul gitantang sa LA Clippers

Kalit lang gitangtang sa Los Angeles Clippers ang ilang beteranong pointguard nga si Chris Paul sa Huwebes, Disyembre 4, 2025 (PH time), usa ka lakang nga nakapakurat sa kadaghanan.
“We are parting ways with Chris and he will no longer be with the team,” pamahayag ni Clippers President Lawrence Frank nga napatik sa ESPN.
“We will work with him on the next step of his career.”
Si Paul, 40, kinsa naa sa iyang ika-21 ka tuig sa National Basketball Association (NBA), nibutyag nang daan nga moretiro na siya human sa 2025-26 season. / Gikan sa wires