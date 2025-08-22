Pawikan samdan, gi-rescue

NA-RESCUE sa kadagatan sa Moalboal, Cebu ang usa ka pawikan human giingong naigo sa de makina nga bangka.
Si Moalboal Vice Mayor Jinky Hanika sa usa ka Facebook post niadtong Miyerkules, Agusto 20, 2025, nagkanayon nga ang pawikan naigo sa sakayan samtang kini nagpaibabaw aron pagkuha og hangin.
Usa ka lahi nga post gikan sa Ang Taga, usa ka student publication sa Cebu Technological University Moalboal Campus niadtong Miyerkules, Agusto 20, nag-ingon nga ang College of Fisheries and Allied Sciences (CFAS) niresponde sa insidente human sa pakig-alayon sa Bantay Dagat sa Moalboal ug sa Philippine Coast Guard.
Ang pawikan nga gibanabana nga kapin sa 70 ka tuig ang pangedaron gidala sa Coast Guard Office pinaagi sa pump boat.
Sa post sa Ang Taga, kini niingon nga si Hanika anaa atol sa pagdala sa pawikan.
Ang mga sakop sa Bantay Dagat nga gipangulohan ni Narciso Cabanag, niasoy nga nakit-an ang pawikan uban sa tabang sa Philippine Coast Guard ug mga volunteer divers.
“Cabanag revealed that the turtle’s carapace was severely damaged after being hit by the propeller of a pump boat,” sumala sa post sa Ang Taga.
Ang na-rescue nga pawikan gi-monitor ug magpabilin sa pag-obserbar sulod sa usa ka semana sa dili pa kini buhian.
Ang mga eksperto nitambal sa mga samad aron mapug-ngan ang impeksyon ug madali ang pagkaayo. / CDF