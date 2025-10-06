Pawnshop gilungkab P300K nga alahas nadala

Pawnshop sa Bais City, Negros Oriental ang gilungkab sa wala pa mailhing mga responsable sa Dominggo, Oktubre 5, 2025, diin gibanabana nga moabot sa P300,000 nga balor sa mga alahas ang nakuha.
Ang Negros Oriental Police Provincial Office (NOPPO) ubos sa liderato ni Police Colonel Crisente Tiguelo nimando na sa iyang mga personnel sa Bais City Police Station sa Negros Oriental nga mohimo og dinalian nga imbestigasyon alang sa kasulbaran sa insidente sa pagpanglungkab sa pawnshop ug Jewelry Store.
Sa inisyal nga imbestigasyon sa kapulisan nga alas 8:15 sa buntag sa Dominggo, Oktubre 5, 2025, nadiskobrehan sa mga kawani sa M Lhuillier Pawnshop and Jewelry Store nga duna nay bangag sa sementado nga Bongbong niini gamit ang wala matino nga kagamitan.
Dali nga gisusi ang ilang mga alahas ug nasuta nga daghan ang nawagtang nga ilang gibanabana nga mobalor ang tanan sa P300,000 apan nagpadayon pa karon ang gihimong audit sa management.
Nihimo na sa pakisusi ang mga sakop sa Scene of the Crime Operation sa sulod sa pawnshop kon duna ba silay makuha nga finger print sa mga responsable.
Samtang ang intelligence personnel sa NOPPO nihimo na og information gathering ug backtracking sa mga kuha sa CCTV camera aron sa pag-ila sa mga responsable. / AYB