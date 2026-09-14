Payout, bugas gipanghatag sa Dakbayan sa Lapu-Lapu

Nakadawat og ayuda ug nakapahimulos sa nagkadaiyang serbisyo ang mga residente sa Lapu-Lapu City atol sa hiniusang kalihukan sa national ug local government nga gihimo niadtong Lunes, Septiyembre 14, 2026, sa Hoops Dome sa Barangay Gun-ob.
Ang nationwide nga kalihukan gihimo isip paghandom sa adlawng natawhan ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ug nagtumong nga mapaduol ngadto sa mga komunidad ang mga ayuda ug importanteng serbisyo sa gobiyerno.
Matod ni Mayor Ma. Cynthia “Cindi” Chan, ubos sa Local Government Support Fund Rice Distribution Program, nakadawat ang mga benepisyaryo og tag 10 ka kilo nga bugas pinaagi sa “Bawat Bayan Makikinabang” program.
Base sa datos gikan sa City Public Information Office, mokabat sa 6,019 ka benepisyaryo ang nakadawat og tag 10 ka kilo nga bugas atol sa maong kalihukan.
“These programs show what can be achieved when national and local (governments) work together with a common purpose: making government assistance accessible to the people who need it,” matod ni Chan.
Dugang niya nga ang maong ayuda makatabang sa mga benepisyaryo sa panginahanglan sa ilang mga pamilya ug pagsuporta sa ilang panginabuhian.
Naghatag sab og mga serbisyo on-site ang nagkadaiyang ahensiya sa gobiyerno, lakip na ang Department of Labor and Employment ug Philippine Statistics Authority.
Naghatag sab og libreng legal consultation ang Office of the City Prosecutor.
Samtang padayon sab ang City Government sa paghatag og barato nga bugas pinaagi sa kaugalingon nilang P20-per-kilo rice program.
Matod niya, direkta nga namalit og bugas ang Lapu-Lapu City gikan sa Food Terminal Incorporated ug gibaligya kini ngadto sa mga residente sa P20 kada kilo isip usa ka non-profit nga programa. / DPC