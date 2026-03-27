Payout sa mga senior citizen magpabiling tagsa ka buwan

Pabilin nga tagsa ka buwan ang madawat nga cash assistance sa mga senior citizen sa Dakbayan sa Sugbo samtang nagpaabot pa sa hingpit nga pag-aprobar sa pagpabalik sa quarterly payout system.
Bisan pa man og giaprobahan na sa Konseho sa Dakbayan sa Sugbo ang ordinansa nga nagpabalik sa quarterly nga pagpagawas sa pinansyal nga tabang, wala pa kini madawat ni Mayor Nestor Archival alang sa iyang review ug pirma, hinungdan nga wala pa kini ikapatuman.
Tungod niini, ang kagamhanan sa dakbayan mopadayon sa partial nga payout nga P1,000 karong adlawa, Marso 28, 2026, nga katumbas sa usa ka bulan nga alokasyon, imbes nga ang P3,000 nga lump sum nga orihinal ubos sa quarterly scheme.
Gikompirmar ni Archival nga ang maong ordinansa nga giaprobahan sa session sa konseho niadtong Marso 19, 2026, wala pa makaabot sa iyang opisina.
Ang maong ordinansa nagtinguha nga ibalik ang eskedyul sa pag-apudapod sa financial assistance gikan sa binulan ngadto na sa quarterly, pinaagi sa pag-amendar sa mga probisyon sa City Ordinance No. 2453.
Apan samtang wala pa kini mapirmahan ug mapatik, ang dakbayan magpabilin sa transitional phase diin ang mga benepisyaryo mapugos sa pagdawat og dili regular o partial nga payout.
Ang maong programa naghatag og kinatibuk-ang P12,000 matag tuig sa matag kwalipikadong senior citizen.
Si Konsehal Pastor Alcover kinsa maoy niduso sa amendasyon, niingon nga ang pagbalik sa quarterly payout gitumong aron mapahapsay ang operasyon ug maminusan ang kakapoy sa mga kawani sa gobiyerno.
Matod ni Alcover, ang pagbalhin ngadto sa binuwan nga payout makapadako og maayo sa trabaho sa mga personnel sa dakbayan, lakip na ang pag-andam sa payroll ug pag-deploy sa mga barangay.
Gawas niini, mas pabor sab ang mga pundok sa senior citizens sa quarterly nga payout tungod kay makaminos kini sa gasto sa plete ug di na kinahanglan nga sige og biyahe para lang mokuha sa tabang.
Sa pagkakaron, ang gidaghanon sa mga senior citizen sa dakbayan gibanabana nga niabot na sa kapin 90,000. / CAV