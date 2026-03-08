Payroll staff tiklo kay sweldo gitikas

Gidakop ang 29-anyos nga lalaki human kini nasakpan nga nangawat og kwarta sa iyang gitrabahoan nga ahensya sa Barangay Mambaling, dakbayan sa Sugbo niadtong Huwebes, Marso 5, 2026.
Giila ang dinakpan nga si alyas Chris, nagpuyo sa Ma. Gotchan, Barangay Mambaling ug nagtrabaho isip payroll staff sa usa ka “manpower provider” nga kompanya. Sa imbestigasyon sa Mambaling Police Station, nasayran nga giapil sa suspek ang iyahang pangalan sa payroll list bisan dili dapat.
Matud pa nga gikaltasan ni Maneja ang mga sweldo sa ubang trabahante ug gibutang kini sa iyang pangan apan nadiskubrehan kini sa maong kompanya, sanglit matud pa makadaghang higayon na kini niya gibuhat. Gidakop dayon ang suspek sa gwardiya sa maong kompanya ug giturn-over sa police station.
Nasayran nga naabot sa P37,313.71 ang kantidad sa kwarta nga nabalhin sa payroll ni Maneja. Kasong qualified estafa ang atubangon sa maong suspek. / JDG