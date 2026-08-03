Payton II gikuha og balik sa GSW

Mobalik pagduwa sa Golden State Warriors si Gary Payton II sa sunod season sa National Basketball Association (NBA) pinaagi sa usa ka tuig nga kontrata.
Ang gipirmahan nga kontrata na si Payton II usa ka veteran minimum nga nagbalor og $3.9 million.
Si Payton nagduwa sa Warriors sa katapusang niyang unom ka seasons sa NBA diin nag-average siya og 7.5 puntos ug 3.6 rebounds.
Sa edad nga 33, nagpabiling usa ka kasaligang rotation player si Payton. Gawas sa iyang depensa, ang kaabtik ni Payton gituohang usa sa mga hinungdan nga gikuha siya'g balik sa Warriors kansang sistema nagkinahanglan og sama niya og abilidad. / Gikan sa wires