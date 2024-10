Paz Radaza mobalik sa politika, magpapili pagka mayor sa Lapu

Ubos sa partido PDP Laban, ang kanhi mayor sa Lapu-Lapu City nga si Paz Radaza ang nagtinguha nga magpapili pagka mayor sa maong dakbayan,

Misang-at na sa ilang certificates of candidacy (COC) si Radaza uban sa iyang linya ngadto sa buhatan sa Commission on Elections Lapu- Lapu City Office.

Kuyog niya si Atty. Michael Dignos alang sa pagka bise mayor ug Ryan Yuson, alang pagka kongresista uban sa 12 ka mga mokandidato alang sa konseho nga gikan sa nagkadaiyang barangay nga naglangkob nilang Edgardo Abing Abejo, Carolina Apa Acaba, Alan Jay Granada Amodia, Richard Catarinen Aparri, Rogelio Pelonio Aying, Arsenio Bering Berdin, Ferdinand Minion Cahilog, Delano Miguel Eviota, Eduardo Ramos Patalinjug, Ernesto Baclohan Tumulak, Teodulo Ngujo Ybañez, ug Regina Potot Ybañez.

Dugang pa ni Radaza nga sa wala pa mahuman ang lineup gitan-aw nila ang lainlaing serbisyo nga mapaabot sa mga netizen gikan sa grupo.

Sa dihang gipangutana kung unsa ang nag-aghat kaniya nga mosulod og balik sa politika, siya miingon nga dili kini kaugalingon nga desisyon apan gihangyo siya sa mga tawo nga modagan.

“I think na-experience naman siguro nila akong pag-manage ug pag-atiman sa katawhan the reason why nidagan ko kay dili actually on my own. Ang mga tao nihangyo nga modagan para ato silang maatiman. There are some things na wa kaayo sila nakuwang sa pagtagad. This is it we give more emphasis, more pa gyud nga pagserbisyo ug matan-aw gyud ang sakto nga pang gobyerno,” matod pa ni Radaza.

Kahinumduman nga si Radaza ug incumbent City Mayor Junard “Ahong” Chan kanhi kaalyado apan si Chan midagan pagka mayor niadtong 2019 atbang ni Arturo Radaza, bana ni Paz.

Subli ang kadaugan ni Chan niadtong 9, 2022 National and Local Elections nga nakakuha og 60,664 nga botos itandi ni Radaza nga 49,535. / DPC