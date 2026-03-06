PB Martinez: Compromise sa ALQC, makapahuyang sa kaso sa Probinsiya

Gipahimangnuan sa usa ka sakop sa Provincial Board ang Kagamhanan sa Sugbo nga ang pag-ingon nga “pilde na” ang probinsiya sa P1.2 bilyunes nga kaso sa buhis batok sa Apo Land and Quarry Corp. (ALQC) makapahuyang lang sa ilang legal nga baruganan.
Nahitabo kini samtang gitun-an pa sa hunta probinsiyal ang gitanyag nga settlement nga mokantidad lang og P211.56 milyunes.
Gipadayag ni Ex-officio Provincial Board (PB) Member Celestino Martinez III ang iyang kabalaka samtang gisusi sa board ang maong kasabutan nga dako kaayo og kuwang kon itandi sa orihinal nga assessment sa ALQC.
“My concern is the pronouncements being made publicly alluding to the idea that the Province is on the losing end of the case which was both premature and unnecessary,” matod ni Martinez sa iyang Facebook statement niadtong Marso 6, 2026.
Sumala ni Martinez, kining maong mga pangangkon makahatag og impresyon nga ang probinsiya wala nay laing kapilian gawas sa pagdawat sa settlement imbes nga ipadayon ang pagpaningil sa P1.2 bilyunes nga obligasyon.
“This narrative could weaken the Province’s legal position and undermines the interests that the Provincial Government is duty-bound to protect,” dugang niya.
Gisaway sab ni Martinez ang mga legal counsel nga nagrepresentar sa probinsiya nga nag-ingon nga kinahanglan silang molihok alang sa kaayuhan sa Sugbo.
Ang sugyot alang sa compromise giduso ni Cebu Gov. Pamela Baricuatro niadtong Miyerkules, Marso 4, apan napasa na kini ngadto sa provincial board.
Una kining napatik sa agenda sa PB niadtong Lunes, Pebrero 23, apan na-defer sa regular session niadtong adlawa.
Matod ni Martinez, ang sugyot kasamtangan pang gisusi sa joint committees on laws and ways and means sa board sa dili pa kini dad-on sa plenaryo alang sa deliberasyon ug botasyon.
Gipasabot sab ni Martinez nga base sa impormasyon gikan sa provincial legal office, usa pa lang ka isyu ang nasulbad sa korte.
Matod niya, daghan pa og mahinungdanong mga kaso batok sa kompanya ang nagpabiling wala pa madesisyuni.
Nanawagan sab si Martinez og transparency o katin-awan kon giunsa pagkuwenta ang kantidad sa compromise.
“A fundamental question that needs to be answered is how was the proposed compromise amount of P200 million derived from an obligation amounting to P1.2 billion?” matod niya.
Dugang niya, ang ubang dagkong kompanya nga adunay susamang mga petisyon nag-obserbar pag-ayo kon unsaon pagdumala sa probinsiya kining maong settlement, kay mahimo kining basehan sa mga umaabot nga kaso sa probinsiya. / CDF