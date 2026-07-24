PB miduso sa EV charging stations sa Kapitolyo, mga strategic nga dapit

Gitun-an sa Cebu Provincial Board (PB) ang ordinansa nga magmando sa pagbutang og mga electric vehicle (EV) charging station sa mga strategic facilities sa lalawigan isip lakang pagpanalipod sa kalikupan ug pagseguro sa enerhiya.

Ang gisugyot nga ordinansa nga gipangamahanan ni Board Member Stanley Caminero, nagtumong sa paghimo og usa ka centralized Cebu Provincial Green Mobility Charging Station.

Ang maong lakang gipresentar atol sa usa ka committee meeting niadtong Huwebes, Hulyo 16, 2026.

Ang Green Mobility Charging Station ipaubos sa usa ka socialized charging fee system, diin ang presyo ibase sa katakos sa pundo sa usa ka indibidwal o panimalay.

Ang ordinansa pormal sab nga magtukod sa Cebu Green Mobility Trust Fund ubos sa Provincial Climate Change Adaptation Council aron suportahan ang usa ka roadmap nga naka-focus sa klima.

Aron mapalapad ang network sa charging stations, ang programa nagtumong sab sa paggamit sa public-private partnerships (PPPs).

Sa laing bahin, giaprubahan sa PB ang usa ka resolusyon niadtong Hulyo 6 aron magbutang og upat ka electric vehicle charging stations sulod sa Cebu Provincial Capitol Compound.

Ang duha ka charging station ibutang sa Legislative Building, samtang ang nahabilin nga duha ibutang sa Executive Building.

Giduso ni Board Member Paz Radagoni, ang resolusyon naglatid sa Republic Act 11697, o ang nailhan nga Electric Vehicle Industry Development Act (Evida).

Ang maong balaod nagmando sa Estado sa pagpalambo sa limpyo, sustainable, ug energy efficient nga mga teknolohiya aron maminusan ang pagsalig sa imported nga fossil fuels.

“The continued rise in fuel prices has prompted many government officials and employees. Businesses, and private individuals to consider and acquire electric and hybrid vehicles as practical alternatives due to their greater energy efficiency, lower operating costs, and reduced environmental impact,” nalatid sa resolusyon. / Veejay Catadman, UP Cebu intern