PB misupak sa pagtukod og BRT station atubangan sa Kapitolyo

Nirekomendar ang Committee on Arts and Culture sa Cebu Provincial Board nga babagan ang planong pagtukod og Bus Rapid Transit (BRT) station sa atubangan sa Cebu Provincial Capitol.
Matod sa komitiba, makababag kini sa talan-awon sa maong landmark ug makadaot sa makasaysayanon ug arkitektural nga integridad niini.
Ang report sa komitiba, nga giaprubahan atol sa regular nga session sa PB niadtong Marso 13, 2026, adunay duha ka mga rekomendasyon: ang pagsuporta sa deklarasyon sa Osmeña Boulevard isip “contiguous” (sikit o sumpay) sa Cebu Provincial Capitol alang sa pag-review sa National Historical Commission of the Philippines (NHCP), ug ang pagsupak sa kasamtangang nahimutangan sa BRT station sa atubangan sa Kapitolyo.
Matod sa komitiba, ang pagpakunhod sa gitas-on ug gilapdon sa station dili igo nga makatubag sa epekto niini sa talan-awon. Gihatagan og gibug-aton nga ang problema anaa sa pagpahimutang niini mismo sa atubangan sa Kapitolyo, nga usa ka deklaradong National Historical Landmark.
Dungan niini, nirekomendar usab ang komitiba sa pagsuporta sa deklarasyon sa Osmeña Boulevard isip “contiguous” sa protected zone sa Kapitolyo, aron ang mga umaabot nga kalambuan sa maong dapit ipailalom sa pag-review sa NHCP.
Gihisgutan sa komitiba nga ang Kapitolyo giklasipikar isip usa ka Level I National Historical Landmark, nga naghatag niini og labing taas nga level sa proteksyon ubos sa Republic Act 10066.
Ang bisan unsang kalambuan nga makaapekto sa istraktura, palibot, o sa talan-awon niini kinahanglan nga moagi sa estrikto nga heritage evaluation.
Ang NHCP una nang nagpasidaan nga ang gisugyot nga station sa tunga (median station) mahimong makababag sa mga mahinungdanong sightline ug buffer zones nga importante sa pagpreserba sa bili sa kasaysayan sa Kapitolyo.
Una na silang nirekomendar nga ibalhin ang dalan sa BRT ngadto sa kilid (curbside) aron malikayan ang pag-ali sa vista.
Apan, ang Department of Transportation (DOTr) namahayag nga ang median alignment (pagbutang sa tunga) mao ang labing epektibo alang sa operasyon ug nagpasidaan nga ang mga kausaban mahimong makaapekto sa timeline ug pundo, lakip na ang suporta gikan sa World Bank.
Bisan pa niini, gipasabot sa komitiba nga ang Kagamhanan sa Probinsya sa Sugbo wala mosupak sa mismong proyekto sa BRT, kon dili sa disenyo ug nahimutangan lang sa maong station.
Gihisgutan usab sa komitiba ang kakuwang sa koordinasyon tali sa mga nagpasiugda sa proyekto ug sa mga stakeholder nga nakatampo sa mga kalangan, apan gitataw niini nga ang pagprotekta sa Kapitolyo magpabiling maoy prayoridad. / CDF