PBA 7-Footers Magkombati

Mga duwa karon:
5:15 pm- Terrafirma batok Magnolia
7:30 pm- TNT batok Meralco
Gilaumang mokawat og dakong atensiyon ang panagparang sa 7-footer imports sa panagparang sa TNT Tropang 5G ug Meralco Bolts sa main game karong Martes sa gabii, Abril 7, 2026, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Commissioner’s Cup sa Ninoy Aquino Stadium.
Gipangtumbok mao ang makapaugyaw nga 7’3” import sa Tropang 5G nga si Bol Bol ug ang 7’0” niyang kaparang sa Bolts nga si Marvin Jones.
Dili ikalimod nga impresibo ang gipakita ni Bol sa 2-1 nga rekord sa Tropang 5G ug mao sab kini ang nahimo ni Jones sa 3-1 nga rekord sa Bolts.
Ang bugtong kapildihan sa duha ka mga kampo nagagikan sa league-leader Rain or Shine Elasto Painters nga adunay 4-0 nga rekord.
Ang resulta sa panagsangka sa Tropang 5G ug Bolts nagdepende ra hinuon gihapon og maayo sa suportang madawat sa ilang imports gikan sa lokal nga mga magduduwa.
Sama sa naandan, si Bol gilaumang makadawat og saktong suporta gikan nila ni Jordan Heading, Rey Nambatac, Calvin Oftana, RR Pogoy, ug Jayson Castro.
Sa iyang bahin, si Jones makalaom og dakong suporta gikan nila ni Chris Newsome, CJ Cansino, Javee Mocon, Brandon Bates, Bong Quinto, Chris Banchero, ug Clifford Hodge.
Sa premirong duwa, magsangka ang nagkakuyaw nga Terrafirma Dyip ug Magnolia Chicken Timplados Hotshots.
Ang Dyip naggunit og 3-1 nga rekord samtang ang Hotshots adunay 1-3 nga baraha.
Human sila nasubhan og tulo ka sunodsunod nga kapildihan, ang Hotshots nakadesisyon nga magkuha og bag-ong import nga si Clint Chapman.
Tuod man, nabuhian og paglaom ang Hotshots human nagpakatap o 39 puntos ug 15 rebounds si Jones sa labing una niyang pagduwa sa PBA diin giagak niya ang Hotshots sa kadaugan batok sa guest team Macau Black Knights, 121-109, niadtong Marso 28.
Sa mga duwa niadtong Dominggo, Abril 5, gipanghubog sa San Miguel Beermen ang Brgy. Ginebra Gin Kings, 85-82, samtang gipangligsan sa NLEX Road Warriors ang Phoenix Super LPG Fuel Masters, 120-102. / ESL