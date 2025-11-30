PBA All-Star game duwaon sa Candon City

Magsugod ang voting para sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Philippine Cup All-Star Game karong Disyembre 5.
Makaboto na ang mga fans alang sa ilang paboritong players nga mahimong kabahin sa All-Star Game nga pagahimoon sa Candon City Arena sa Ilocos Sur sa Marso sa sunod tuig.
Ang pagboto mahimong buhaton pinaagi sa online platforms o in-game venues. Ang doubleheader sa Disyembre 5 mag-feature sa Converge kontra Magnolia ug defending champion San Miguel kontra TNT, ug pagahimoon kini sa Ynares Center sa Antipolo.
“Alam ko na-miss na ng fans itong All-Stars, kaya ibabalik na natin next year sa Candon, Ilocos Sur,” matod ni PBA Commissioner Willie Marcial.
Ang hepe sa PBA miingon nga ang pag-host sa All-Star weekend sa Candon City ilawom ni Mayor Eric Singson dugay nang giandaman, sukad pa duha ka tuig ang milabay, isip parte sa preparasyon para sa golden anniversary sa una ug pinakadugay nga play-for-pay league sa Asia.
Sa 2026 All-Star game, mobalik na usab ang daang North versus South nga pormat alang sa main event, samtang ang Rookies/Sophomores versus Juniors maoy mopaningkamot nga mopainit sa All-Star weekend isip opener.
Katapusan nga nagamit ang duha ka pormat mao ang 2019 All-Star weekend nga gipahigayon sa Calasiao, Pangasinan.
Sa miaging duha ka All-Star editions, gisundog sa PBA ang sistema sa NBA, diin ang duha ka players nga nakadawat sa pinakadaghan nga boto maoy mahimong team captains. / RSC