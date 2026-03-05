PBA All-Star Weekend ihalad para sa fans

Nagpanikad na ang players ug coaches nga mohatag og nindot nga pasundayag para sa fans Philippine Basketball Association (PBA) All-Star Weekend nga ipahigayon sa Candon City, Ilocos Sur.
Sugdan ang PBA All-Star weekend karong Biyernes, Marso 6, 2026, didto sa Candon City Arena. Ang unang kompetisyon mao ang Skills Event ug sundan kini sa PBA Rookies/Sophomores vs. Juniors game.
Samtang ang main event mahitabo karong Dominggo nga mao ang PBA All-Star Game sa alas 7:30 sa gabii ug Daily Fantasy Shooting Star contest sa alas 5:30 sa hapon.
“Masayang-masaya na andito kami sa Candon ngayon. I-enjoy lang namin event na ito and create some memories. Nagpapasalamat kami sa fans na bumoto, gusto naming maka-give back sa kanila,” matod pa ni Japeth Aguilar sa interbiyu.
“Pinaka-main goal talaga namin, bigyan namin ng magandang laban itong PBA All-Star Game para sa mga fans kasi syempre mga fans ang bumoto sa amin, nag-effort din sila para mapabilang kami sa All Stars. So dapat mag-effort din kami,” padayag ni Nambatac.
Ang moduwa sa All-Star Game sa north side ni coach Leo Austria mao sila si Aguilar, Calvin Abueva, rookie Juan Gomez De Liano, CJ Perez, Stephen Holt, Justine Baltazar, Adrian Nocum, Chris Newsome, CJ Cansino, Gian Mamuyac, Justin Arana, ug Don Trollano.
Sa kampo ni coach Chot Reyes sa South mao sila si June Mar Fajardo, RJ Abarrientos, Scottie Thompson, Calvin Oftana, Robert Bolick, Roger Pogoy, JB Bahio, Leonard Santillan, Alec Stockton, Caelan Tiongson, Nambatac, ug Jericho Cruz. / RSC