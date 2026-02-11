PBA All-Star Weekend players kompleto na

Kompleto na ang tanang mga magduduwa nga mopakita’g aksiyon sa Philippine Basketball Association (PBA) 50th Season All-Star Weekend nga gikatakda karong Marso 6-8, 2026, sa Candon City, Ilocos Sur.

Sa gikahinamang North vs. South All-Star Game, gipangulohan sa big men nga sila si June Mar Fajardo sa San Miguel Beermen ug Japeth Aguilar sa Brgy. Ginebra Gin Kings ang ilang tagsatagsa ka puwersa.

Kauban ni Fajardo isip starters sa South mao sila si RJ Abarrientos ug Scottie Thompson (Ginebra), Calvin Oftana (TNT) ug Robert Bolick (NLEX) samtang kauban ni Aguilar isip starters sa North mao sila si Calvin Abueva ug Juan Gomez de Liano (Converge), CJ Perez (San Miguel), ug Stephen Holt (Ginebra).

Ang South reserves mao sila si Roger Pogoy ug Rey Nambatac (TNT), Caelan Tiongson ug Leonard Santillan (Rain or Shine), Jericho Cruz (San Miguel), ug JB Bahio (NLEX).

Ang north reserves mao sila si Justin Arana ug Justine Baltazar (Converge), Zav Lucero (Magnolia), Chris Newsome ug CJ Cansino (Meralco), Adrian Nocum (Rain or Shine), ug Don Trollano (San Miguel).

Modugang og kolor sa All-Star Weekend mao ang Rookies/Sophomores vs. Juniors, Three-point Shootout, ug Obstacle Challenge. / ESL