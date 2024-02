PBA finals nagkainit

Suwayan sa Magnolia Chicken Timplados Hotshots nga kuhaon ang labaw sa championship series samtang ang San Miguel Beermen gusto’ng mobalos human sa duha ka sunodsunod nga pilde sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 48 Commissioner’s Cup Finals.

Mag-abot pag-usab ang Magnolia ug San Miguel sa Game 5 sa alas 6:15 karong gabii, Pebrero 11, sa Smart Araneta Coliseum.

Giposte sa Magnolia ang 96-85 nga kadaugan sa Game 4, aron tablahon ang best-of-seven championship series, 2-2, niadtong Biyernes sa gabii sa Smart Araneta Coliseum.

Hingpit na nga nakabangon ang Magnolia human sila masugamak sa 0-2 nga buslot sa pagsugod sa championship match batok sa San Miguel.

Ang import nga si Tyler Bey nipabuhagay og 26 puntos, 12 ka rebounds ug unom ka steals alang sa Magnolia, kinsa misagunson sa ilang Game 3, 88-80, nga himaya.

Nakuha sa San Miguel ang unang duha ka mga duwa sa series, sa Game 1 (103-95) ug Game 2 (109-95), apan nilukapa kini sa Game 3 ug 4.

Matod ni Magnolia coach Chito Victolero nga ang ilang depensa maoy nitabang aron makabalik sila sa series.

“Everyone embraced our defensive mindset, especially Tyler,” batbat ni Victolero.

“Everything boils down to our defense. We limited them to under-90 points and that’s our goal. As long as the series becomes a defensive battle, we have a chance to win games,” dugang niini.

Samtang ang Beermen, nagtinguha nga makabalos sa Game 5 ug lihayan ang ikatulo nga sunodsunod nga pilde.

Ang Sugbuanong si June Mar Fajardo maoy nangulo sa Beermen sa Game 4 nga adunay 18 puntos ug 13 ka rebounds.