PBA finals posibleng sa Seaside Cebu Arena

Dihang padayon pa nga gitrabaho ang SM Seaside Cebu Arena, ang Philippine Basketball Association (PBA), sa interbyu ning mantalaan pipila na ka mga buwan ang nakalabay, nagplano nang daan nga mopahigayon og duwa sa world-class venue.
Dihang opisyal nga giablihan ang P7 billion state-of-the-art facility, nga gipanag-iya sa SM Prime Holdings, niadtong Hulyo 11, 2028, usa si PBA Commissioner Willie Marcial sa mga gipang-imbitar.
Personal nga nasaksihan ni Marcial ang kalidad sa seven-story venue, nga adunay sitting capacity nga 16,000 hangtod na sa 25,000, ug grabe ang iyang pagdayeg niini.
“Sobrang laki at sobrang ganda,” paghulagway ni Marcial sa venue sa usa ka interbyu sa Spin.ph ning bag-uhay lang.
Nidugang si Marcial nga dayag nga mas dako ang SM Seaside Cebu Arena kumpara sa Mall of Asia Arena sa Pasay City, nga usa sa venues nga regular nga pahigayunan og mga duwa sa PBA.
“Tsaka malalaki yung dugout and locker area. At may practice court siya,” dugang ni Marcial.
Matod ni Marcial nga haom kaayo ang bag-ong venue nga pahigayunan og mga duwa sa PBA ug hasta international tournaments nga i-host sa Samahang Basketbol ng Pilipinas (SBP), ang basketball governing body sa nasod, ug Philippine Sports Commission (PSC).
Sa iyang dakong pagdayeg sa SM Seaside Cebu Arena, dili lang usa ka regular nga duwa ang plano ni Marcial ang ipahigayon sa venue kon dili usa ka championship game sa kasamtangang nagpadayon nga Governors’ Cup.
“Balak talaga nating maglaro dun. Tingnan natin kung kakayanin sa finals. Kung hindi naman, puwedeng next season na,” batbat ni Marcial. / ESL