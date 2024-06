PBA finals sugdan

Madugangan kaha ang sudlanan og mga kam­pyunato sa San Miguel Beermen o malangkat sa Meralco Bolts ang labing una nilang titulo?

Mahinayhinayan na kini pagtubag sugod karong alas 7:30 sa gabii, Miyerkules, Hunyo 5, 2024, sa panagharong sa duha ka mga kampo sa Game 1 sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 48 Philippine Cup championship series sa Smart Araneta Coliseum.

Ang Bolts sulod na sab sa upat ka mga higayon nga nakasulod sa finals apan wala pa kini sukad nakalabni og kampyunato kumpara sa Beermen nga nakahakot na og 29 ka mga titulo.

Sa paggiya nila ni coach Luigi Trillo ug active consultant Nenad Vucinic, ang Bolts masaligon nga aduna na sila’y igong piyesa nga mapusgay ang gingharian sa Beermen.

Alang sa Bolts, depensa maoy labing mahinungdanon nilang hinagiban sa pag-alkontra sa makapaukyab nga opensiba sa Beermen nga bitbit nila ni June Mar Fajardo, CJ Perez, Terrence Romeo, Marcio Lassiter, Jericho Cruz, ug Chris Ross.

Dili ikalimod nga grabe ka inilog ang Beermen ning maong best-of-seven series apan nabalaka si coach Jorge Gallent nga natay-an ang ilang katakos tungod sa taas nilang pahuway.

Ang Beermen ningbutlog sa Rain or Shine Elasto Painters, 4-0, sa semi-finals series samtang ang Bolts ningsubay pa og deciding Game 7 una nila napayukbo ang Brgy. Ginebra Gin Kings sa laing semis series.

“I’m scared that we might be rusty,” matod ni Gallent nga napatik sa www.pba.ph.

Kon adunay kabalaka ang Beermen, ang Bolts abunda sa kadasig ning lain nilang biyahe sa finals.

“We’re excited to be in the first Philippine Cup finals for Meralco,” matod sa usa sa labing mga sinaligan sa Bolts nga si Chris Newsome. / ESL