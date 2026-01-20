PBA finals sugdan na

Sugdan sa defending champions San Miguel Beermen ug TNT Tropang 5G ang ilang gikahinamang championship best-of-seven series sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Philippine Cup karong Miyerkules sa alas 7:30 sa gabii, Enero 21, 2026, sa Ynares Center sa Antipolo City.
Ning sangkaa, panimalos maoy numero unong naa sa alimpatakan sa Tropang 5G ngadto sa Beermen nga maoy naglupig kanila sa finals series, 4-2, ning maong komperensya sa miaging tuig.
Tungod niini, nasanta ang tinguha sa Tropang 5G nga makabaton sa talagsaong Grandslam title sa labing unang higayon.
Sama sa niagi nilang championship series, gilauman nga kulbahinam gihapon ang inilugay og korona sa duha ka higanteng mga puwersa sa labing unang professional nga liga sa Asya.
Sama sa naandan, gikonsiderar ang Beermen nga inilog apan labing seguro, wala sila nag-ilusyon nga yano ra nilang madepensaan ang korona hilabi na ning higayuna nga nagpalig-on og samot sa ilang puwersa ang Tropang 5G.
Wala man tuod gihapon si Jayson Castro apan gitapakan kini sa Tropang 5G pinaagi sa pagkuha nila ni Jio Jalalon, Kevin Ferrer, ug Tyrus Hill.
Gawas niini, mas himsog ang puwersa sa Tropang 5G sa pagbalik nila ni Rey Nambatac ug Poy Erram ning higayuna.
Ang nakaapan lang kay adunay posibilidad nga dili makaduwa sa tibuok series ang usa sa labing mga sinaligan sa Tropang 5G nga si Roger Pogoy kinsa nakasinati og angol atol sa semi-finals series batok sa Meralco Bolts.
Hinuon, aduna gihapon igong mga hinagiban ang Tropang 5G nga makasukol sa Beermen bisan wala si Pogoy.
Labing lig-ong babag sa Tropang 5G ning maong malisod nga misyon mao ang Sugboanong higante sa Beermen nga si 9-time MVP June Mar Fajardo.
Sila si Brandon Ganuelas-Rosser, Erram, ug ang beteranong si Kelly Williams, labing seguro, mao ang tahasan sa Tropang 5G nga magpulipuli o magdungan sa pagdepensa kang Fajardo kinsa produkto sa University of Cebu (UC) Webmasters ug lumad nga taga Pinamungajan, Cebu. / ESL