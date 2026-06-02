PBA finals sugdan na

Sugdan sa defending champion TNT Tropang 5G ug Brgy. Ginebra Gin Kings ang gikahinaman nilang rematch best-of-championship series sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Commisioner’s Cup karong alas 7:30 sa Miyerkules sa gabii, Hunyo 3, 2026, sa Smart Araneta Coliseum.
Kini maoy ikapitong higayon nga mag-engkuwentro ang duha ka managribal nga puwersa sa finals diin kaupat nahimong kampyon ang Tropang 5G lakip na niini ang ilang kulbahinam nga pagbuntog sa Gin Kings sa finals series sa miaging tuig ning maong komperensya nga niabot og deciding Game 7.
Dili ikalimod nga nipabor sa Tropang 5G ang kasaysayan hilabi na giharos nila pagdaog ang niaging tulo ka finals series batok sa Gin Kings sa pagpangulo sa ilang dekalidad nga import nga si Rondae Holli-Jefferson kinsa nipayukbo sa resident import sa Gin Kings nga si Justin Bronwlee.
Apan ning higayona, wala na si Hollis-Jefferson sa kampo sa Tropang 5G human siya nakasinati og seryusong pagkaangol (Achilles rupture).
Ang orihinal ug impresibong import sa Tropang 5G nga si 7’3” Bol Bol wala nakatiwas sa komperensiya human siya nakasinati og angol nga sama kang Hollis-Jefferson.
Gikuha sa Tropang 5G isip hulip ni Bol mao ang kanhi import sa San Miguel Beermen nga si Chris McCollough.
Sa habig sa Gin Kings, nagpabiling si Bronwlee ang ilang import.
Hinuon, mas mahinungdanon gihapon kaayo ang suportang mahatag sa lokal nga mga magduduwa sa duha ka mga kampo ning maong series.
Kon hisgutan ang lokal nga mga magduduwa, parehong gilangkuban og mga dekalidad ang duha ka mga kampo hinungdan nga gilaumang kulbahinam kining maong series.
“I think this is truly going to be one of the PBA finals that's going to be remembered for a long time. We're going up against a great team, great players,” matod ni McCollough kinsa niaging sa Beermen sa kampyunato niadtong 2019. / ESL