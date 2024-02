PBA finals sugdan na karon

Sugdan karong alas 7:30 sa gabii, Biyernes, Pebrero 2, 2024, ang championship best-of-seven series sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 48 Commissioner’s Cup tali sa San Miguel Beermen ug Magnolia Chicken Timplados Hotshots sa Mall of Asia Arena sa Pasay City.

Ang Beermen nakadispatsar dayon sa Brgy. Ginebra Gin Kings, 3-0, sa ilang best-of-five semi-finals series.

Ang Hotshots nakasulod sa finals pinaagi sa pagpalagpot sa Phoenix Super LPG Fuel Masters, 3-1, sa kaugalingon nilang semis series.

Gipasabot ni Magnolia coach Chito Victolero nga niagi sab gyud sila’g lisod una nila napukan ang Fuel Masters sa semis.

“It was a battle. Walang tulugan. Akala lang natin, because hindi tayo sanay sa Phoenix yung (nasa) Final Four. But they gave us a very, very good fight,” matod ni Victolero nga napatik sa www.pba.ph.

Alang ni Victolero, maka­tabang ang ilang nasinati batok sa Fuel Masters sa ilang pagpakigharong sa lig-ong puwersa sa Beermen.

“It’s a learning experience for us. Dadalhin namin ito to our journey kung saan man kami makarating,” dugang ni Victolero.

Sa bugtong nilang engkuwentro sa elimination round niadtong Disyembre 10, 2023, gipangbuntog sa Hotshots ang Beermen, 94-90.