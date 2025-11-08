PBA games gi-pospon tungod ni bagyong Uwan

Gipahibalo sa Philippine Basketball Association (PBA) nga ilang gi-pospon ang mga duwa karong Dominggo, Nobiyembre 9, 2025, tungod sa hulga nga dala ni Bagyong Uwan nga adunay international name nga Fung-Wong.
Ang double-header unta sa TNT Tropang Giga batok sa Magnolia Hotshots ug ang Barangay Ginebra Gin Kings batok sa Titan Ultra Giant Risers iisbog sa lain nga petsa para sa kaluwasan sa players, fans, officials ug staff sa liga.
“In light of the incoming Super Typhoon Uwan, and with the safety of our fans, players, officials, and staff as our top priority, the PBA has decided to postpone its Sunday, November 9 games,” pasabot sa statement sa liga.
Ang duwa unta mahitabo sa Ynares Montalban Arena, diin ang Tropang Giga (5-1) mopusta sa ilang upat ka sunodsunod nga duwa batok sa Magnolia. Gipangpildi na sa TNT ang Converge, Titan Ultra, Meralco, ug Terrafirma sa overtime.
Ang Magnolia sa ilang habig gusto makabawi gikan sa ilang sikit nga pildi sa San Miguel Beermen, 92-94.
Sa lain nga duwa, ang Barangay Ginebra ug Titan Ultra pulos mosakay sa momentum gikan sa ilang mga kadaugan. Ang Ginebra daog batok NLEX Road Warriors, 104-74, samtang ang Titan Ultra nibuntog sa Blackwater Bossing, 97-86. / RSC