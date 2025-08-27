PBA gusto mobalik sa Cebu Coliseum

Human nasayran sa Philippine Basketball Association (PBA) nga hapit na mahuman ang P100-million overhaul sa Cebu Coliseum, ang labing unang professional nga liga sa tibuok Asya ningpadayag sa ilang kahinam nga makapahigayon pagbalik og duwa sa makasaysayong venue sa Sugbo.
Sa pagpakighinabi sa SunStar Superbalita Cebu sa Miyerkules, Agusto 27, 2025, si PBA Commissioner Willie Marcial nasurpresa ug nipadayag sa iyang kahinam dihang iyang nasayran nga nahisubay na sa International Basketball Federation (FIBA) standard ang pag-renovate sa Cebu Coliseum. Ang FIBA maoy world governing body sa basketball.
“Totoo? Maganda iyan. Definitely we will hold games diyan. Meron tayong tatlong promoters diyan sa Cebu at kapag nag-reach out sila sa atin, definitely maglalaro kami diyan,” matod ni Marcial.
Gipasabot ni Marcial nga kon aduna nay promoter nga mokablit kanila, hayan mopahigayon dayon sila og occular inspection sa gibag-o nga Cebu Coliseum nga karon pa niagi og mayorihiyang renovation gikan sa pagkatukod niini niadtong 1962.
“After our inspection, we will see kung kailan tayo makalaro ulit diyan sa Cebu Coliseum. Sa 50th season natin, definitely we will hold games diyan,” dugang ni Marcial.
Ning maong plano, dili kahibulngan nga gihisgutan ni Marcial ang duha ka Sugboanong superstars sa PBA nga sila si June Mar Fajardo sa San Miguel Beermen ug Roger Pogoy sa TNT Tropang 5G.
Matod ni Marcial nga kon madayon, gusto niyang naa sila si Fajardo ug Pogoy sa pagpabalik sa PBA sa Cebu Coliseum nga nahiluna sa dalan Sanciangko, Dakbayan sa Sugbo.
Sulod na sab sa dugay nga panahon nga wala nakapahigayon og duwa ang PBA sa Cebu Coliseum gumikan kay dili kini pasado sa FIBA standard.
Apan sa umaabot nga pipila ka mga adlaw, hayan mausab na ang imahe sa Cebu Coliseum nga maoy naandang venue sa dagkong mga kalihukan sa paugnat sa kusog ug kalingawan kaniadto.
Ang gibag-ong Cebu Coliseum gitauran na og centralized air-conditioning system, modernong four-sided LED jumbotron, FIBA-approved wooden flooring, bag-o ug komportableng mga lingkuranan, bag-ong atop ug uban pa.
Gipasugdan ni UC founder ug chairman Atty. Augusto W. Go ang renovation sa Cebu Coliseum niini lang Marso, 2025.
Tinguha ni Go nga mahuman kini og sayo aron magamit sa opening ceremony sa 50th season sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (Cesafi) nga gikatakda karong Septiyembre 13.
Tuod man, paingon na matuman ang tinguha ni Go, kapin sa duha na lang ka semana gikan karon. / ESL