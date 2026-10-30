PBA legends magtigi og balik sa Cesafi

Mga duwa karon:
10:30 am- SCSC batok SHS (High School)
12:00 pm- CEC batok UV (High School)
2:00 pm- SRCDC batok USPF (High School)
3:30 pm- USC batok UP (College)
5:00 pm- UCLM batok USJ-R (College)
Magtigi pagbalik ang duha ka Philippine Basketball Association (PBA) legends nga nahimong coaches nga sila si Dondon Hontiveros ug Roger Yap sa paggiya sa ilang tagsatagsa ka team sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (Cesafi) college basketball sa main game karong Sabado, Oktubre 31, 2025, sa Cebu Coliseum.
Ning sangkaa, panimalos maoy naa sa alimpatakan ni Hontiveros sa iyang paggiya sa University of Cebu Lapu-Lapu Mandaue (UCLM) Webmasters batok sa University of San Jose Recoletos (USJ-R) Jaguars ni Yap.
Sa premirong panagsangka sa duha ka kampo niadtong Septiyembre 17, yanong gipangsikaran sa Jaguars ang UCLM Webmasters, 75-46.
Sa kasamtangan, ang Jaguars naa sa ikalimang luna dala ang 5-4 nga rekord samtang naa sa ikapito ang UCLM Webmasters bitbit ang 3-7 nga rekord.
Ning puntoha, pulos nagkinahanglan og kadaugan ang duha ka kampo aron makapaburot sa ilang paglaom nga makabaton og puwesto sa Top 4.
Sa laing college nga engkuwentro, makigpinaksitay ang University of San Carlos (USC) Warriors sa nagsalimoang nga University of the Philippines (UP)-Cebu Fighting Maroons.
Ang Warriors kasamtangang nakigbahin sa Cebu Institute of Technology University (CIT-U) Wildcats sa ikatulong luna dala ang 6-4 nga rekord samtang nagbitay sa ubos nga bahin ang Fighting Maroons karga ang 2-7 nga rekord.
Sa high school division, magsangka ang five-time defending champions Sacred Heart School-Ateneo de Cebu Magis Eagles batok San Carlos School of Cebu (SCSC) Baby Warriors sa premirong duwa, nga sugdan sa alas 10 sa buntag.
Mosunod ang ang mga engkuwentro tali sa University of the Visayas (UV) Baby Lancers batok Cebu Eastern College (CEC) Dragons ug Univedsity of Southern Philippines Foundation (USPF) Baby Panthers batok San Roque College de Cebu (SRCDC) Greyhounds. / ESL