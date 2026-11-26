Gianunsiyo sa Philippine Basketball Association (PBA) kagahapon, Huwebes, Nobiyembre 26, 2026, nga gitangtang ang prangkisa sa Pureblends Corporation, nga maoy tag-iya sa Titan Ultra Giant Risers.
Gipasabot sa PBA nga ilaha kining gibuhat gumikan sa gross misrepresentation, ka kuwang og pinansyal nga kapabilidad, ug wala'y pagtugot nga pagbalhin sa prangkisa ug kontrol sa team.
“Pureblends Corporation violated Section 9(g) of the PBA Constitution and By-Laws, which expressly prohibits any applicant or member from ‘willfully misrepresenting any material fact contained in its application for membership in the Association,’” tipik sa opisyal nga pamahayag sa PBA nga napatik sa ilang website.
Aduna sab lig-ong ebidensya ang gipresnetar sa Board nga wala'y igong pinansyal nga kapabilidad ang Pureblends sa pagpadala og team sa liga. Wala kini gisupak sa Pureblends. Matod sa PBA nga aduna’y dugang mga anunsiyo nga buhian ang Commissioner’s Office sa umaabot nga mga adlaw. / ESL