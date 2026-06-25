PBA mo-adjust alang sa Gilas

Isip usa ka lakang sa ilang pagsuporta sa Gilas Pilipinas, ang Philippine Basketball Association (PBA) adunay hangupon nga lagda nga gigamit sa world basketball governing body FIBA ug ipatuman kini’g sugod sa umaabot nga Governors’ Cup.
Kining maong kalambuan nadesisyunan atol sa panaghugpong sa league officials ug coaches ning bag-uhay lang.
“Magbabago tayo next conference ng tawagan, situational and fouls. Much closer (FIBA calls). Ganun ka-suporta ang PBA sa Gilas Pilipinas,” matod ni Commissioner Willie Marcial, nga napatik sa Spin.ph.
Kon masugdan na ang duwa, tangtangon na sa PBA ang jumpballs ug hulipan kini sa possession arrows.
Hinuon, gamiton gihapon sa PBA ang naandang 12 mimutos matag quarter, six personal fouls, gidaghanon sa timeouts, ug four-point shot.
“Hindi naman lahat babaguhin,” pasabot ni PBA board vice-chairman and Barangay Ginebra governor Alfrancis Chua.
Gipasabot ni Chua nga kining maong kausaban gihimo aron maanad nang daan ang mga sakop sa Gilas sa panahon nga mokombati na kini’g international tournaments.
“Yung adjustment kasi talagang malayo. Every time we play (internationally), iba yung fouls dito (PBA), iba yung fouls doon (FIBA). We’re just adjusting middle of the game na,” pasabot ni Chua.
“Minsan sobrang physical sila, minsan naman mahipan mo lang foul na. So we need to adapt. We’re just thinking to at least help the players who are playing for Gilas.” / ESL