PBA moduwa SM Arena Cebu karong Disyembre

Posible nga dalhon sa Philippine Basketball Association (PBA) ang semifinals o finals game sa Governors’ Cup dinhi sa Sugbo karong Disyembre.
Gibutyag kini mismo ni PBA Commissioner Willie Marcial sa lokal nga media niadtong Sabado diin nitan-aw siya sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (Cesafi) sa Cebu Coliseum.
Nipahibalo si Marcial atol sa interbiyu nga nakig-istorya na siya sa management sa SM Seaside Cebu Arena ug uban pa nga stakeholders para sa maong plano.
Kahinumdoman nga gidumog og sports fans ang SM Arena atol sa East Asia Super League diin 10,000 ka tao ang nitan-aw ug gisundan pa kin isa 19,106 viewing fans sa Premier Volleyball League (PVL).
Nagpadayon karon ang elimination round sa PBA Season 50 Governors’ Cup. / RSC