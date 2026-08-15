PBA mopahuway usa para sa Gilas

Mopahuway una ang Philippine Basketball Association (PBA) ug mobalik kini karong Oktubre para hatagan og suporta ang Gilas Pilipinas sa umaabot nga FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers fourth window ug 2026 Asian Games.
Para sa FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifers moduwa ang Gilas sa Group E diin ilang kontrahon ang Jordan ug Iran sa uwahing bahin sa Agusto sa Mall of Asia Arena sa kaulohan.
Samtang sa 2026 Asian Games, modepensa ang Pilipinas sa titulo nga nadaog didto sa China, diin gitapos sa Pilipinas ang 61 ka tuig nga pagkauhaw sa basketball championship.
Ipahigayon ang Asiag sa Septiyembre 10 ngadto 26, 2026, sa Japan. Naa ang Gilas sa Group C kuyog ang China, Bahrain, ug Kazakhstan.
Daghang players sa PBA ang moduwa sa Gilas lakip na ang naturalized nga si Justin Brownlee ug ang head coach sa national team nga si Tim Cone.
Mobalik ang duwa sa PBA Season 50 Governors' Cup karong Oktubre 7. / RSC