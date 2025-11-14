PBA motabang sa biktima ni Bagyong Tino, Uwan

Nibutyag ang Philippine Basketball Association (PBA) nga motabang kini sa mga biktima sa recent typhoons sa nasod.
Si PBA Commissioner Willie Marcial niingon nga sa umaabot nga tulo ka semana nga break sa liga, ilang bisitahon ang mga lugar nga grabe nga naigo ni Typhoon Tino ug Typhoon Uwan.
Matod ni Marcial nga ang liga planong mohatag og construction materials ug supplies sa mga pamilya nga apektado, pinaagi sa koordinasyon sa local government units.
Ang Bicol region, Cebu, Negros, Catanduanes, ug Aurora ang mga lugar nga nahisgutan ni Marcial.
Ang liga naglantaw nga makatigom og P4 ngadto 5 milyunes para sa maong proyekto. / RSC