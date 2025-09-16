Superbalita Cebu

PBA naay bag-ong lagda sa No. 1 pick

Chiu
Published on

Adunay bag-ong lagda ang Philippine Basketball Association (PBA) nga dili puwedeng i-trade ang mapiling No. 1 overall pick sa rookie drafting sa mag-unang duha ka mga tuig niini sa liga.

Na-finalize kini atol sa board meeting ning bag-uhay lang.

Labing una kining magamit ngadto kang Geo Chiu, kinsa maoy gipiling No. 1 overall pick sa Terrafirma Dyip sa Season 50 drafting.

Nahulma kining bag-ong lagda dihang duha ka No. 1 picks sa niagong pipila ka mga tuig ang na-trade dayon sa laing team, nga nakapaulbo sa kaspa sa basketball fans sa nasod. / ESL

