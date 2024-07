PBA no. 1 pick di pa dayon makaduwa

Gilaumang malangan pa ang pagduwa ni Justine Baltazar sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 49 gumikan kay aduna pa kini buhing kontrata sa Pampanga Lanterns sa Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL).

Si Baltazar maoy gipili sa Converge FiberXers isip No. 1 overall pick sa miaging PBA Draft apan giklaro ni Gov. Dennis Pineda, tag-iya sa Lanterns, nga nagdepende pa sa sitwasyon kon ka­nus-a masubhan sa PBA.

Ang 27 anyos nga si Baltazar, kinsa usa ka Pampangeño, gikinahanglan kaayo sa kampanya sa Lanterns sa kasamtangang season sa MPBL nga karon pang Disyembre, 2024 mahuman.

Ang PBA Season 49 mosugod na karong Agusto, 2024.

Gipasabot ni Pineda nga kon mataktak ang Lanterns, hayan motugot na siya nga makaduwa si Baltazar sa Converge bisan dili pa hingpit mahuman ang kontrata niini sa Lanterns.

“Komporme sa sitwasyon,” matod ni Pineda nga napatik sa spin.ph. “Pero right now, obligado muna siya maglaro with Pampanga Lanterns. Kapag sinuwerte, tuloy sa MPBL. Kapag hindi, start na rito sa PBA.”

Alang ni Pineda, mahinungdanon nga makabilin og legasiya si Baltazar alang sa Ka­pa­m­pa­ngans sa dili pa kini ma­nimpalad sa PBA.

“Ilang taon sinu­por­tahan ng Ka­pampa­ngans si Balti. Kailangan niya ibigay pa rin ‘yung obligasyon niya for the Kampampangans.”

Si Baltazar maoy nag-una sa listahan sa MVP race sa MPBL nga iya nang nadaug sa mi­a­ging tuig.

“Ma­ganda ang tsansa niya na No. 1 siya,” pa­sa­bot ni Pineda. “Hoping na pumasok sa playoff. Tuloy-tuloy lang ‘yung gawain niya.” / ESL