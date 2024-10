PBA player nga namusil posible’ng dili na hatagan og permit sa GAB

Posibleng dili na tugtan sa Games and Amusement Board (GAB) nga makaduwa sa professional leagues ang magduduwa sa NorthPort Batang Pier sa Philippine Basketball Association (PBA) nga si John Amores human kini nalambigit sa shooting incident dili pa lang tantong dugay sa Laguna.

Mao kini ang mensahe ni GAB Chairperson Francisco Rivera atol sa hearing sa Senate finance subcommittee kabahin sa gisugyot sa ahensya nga P157,869 million budget sa 2025.

Gipasabot ni Rivera nga niadtong nahilambigit si Amores sa grabeng kasamok dihang nagduwa pa kini sa NCAA, ilaha kining gihatagan og permit nga makaduwa sa PBA sa kondisyon nga mopaubos kini sa anger management therapy.

“At present, considering the gravity of the offense that he committed at this time, the same argument probably will no longer work for him,” pasabot ni Rivera nga napatik sa www.gmanews.tv.

Si Senator Bong Go, kinsa maoy nangulo sa hearing, nagkanayon nga kinahanglang pahugtan sa GAB ang ilang mga lagda ug pulisiya aron mapugngan ang sama niini nga insidente nga naglambigit sa usa ka professional player. / ESL