PBA players mitabang sa mga biktima og bagyo sa Liloan

Nipaambit ang Philippine Basketball Association (PBA) sa ilang tabang sa biktima sa bagyo pinaagi sa relief operation nga gipahigayon sa Liloan, Cebu.
Niadto sa Liloan ang TNT players nga sila Calvin Oftana ug Roger Pogoy isip mga ambassadors, aron manghatag og relief goods ngadto sa mga pamilya nga naapektuhan sa Bagyong Tino ug Uwan.
Ang PBA delegation nihatag og bugas, habol, banig, tsinelas, ug ubang pang basic commodities ngadto sa 1,500 ka benepisyaryo sa Barangay Cotcot.
Ang Liloan maoy labing grabe nga naapektuhan sa Bagyong Tino sa Cebu.
Nahimong posible ang maong charity work pinaagi sa tabang ni Christine Desiderio, inahan sa ex-PBA player nga si Paul Desiderio ug lumad nga taga-Liloan, ug ni kanhi Batang Gilas team manager Andrew Teh.
Gipasabot sab ni Commissioner Willie Marcial ang papel sa PBA nga dili lang paghatag ug entertainment pinaagi sa basketball, kon dili apil sab ang responsibilidad sa pagtabang sa mga Pilipinong nanginahanglan.
“Ito nga yung sinasabi natin dati na tutulong tayo sa mga nasalanta ng bagyo,” matod ni Marcial nga niila sab sa dakong tabang sa mga local government units sa Cebu sa paghimo sa proyekto.
Ang relief drive kabahin sa Corporate Social Responsibility program sa liga ubos sa Alagang PBA, ilabi na karong nagsaulog kini sa golden anniversary season. / RSC