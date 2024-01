PBA q-finals sugdan na

Mga duwa karon:

4:00 pm- Phoenix batok Meralco 8:00 pm- Magnolia batok TNT

Sugdan karong adlawa, Miyerkules, Enero 17, 2024, ang quarter-final round sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 48 Commissioner’s Cup sa Philsports Arena sa Manila.

Sa premirong duwa, ang No. 4 Phoenix Super LPG Fuel Masters makigbatok sa No. 5 Meralco Bolts sugod sa alas 4:00 sa hapon unya magpinaksitay sa main game ang No. 1 Magnolia Hotshots ug No. 8 TNT Tropang Giga sa alas 8:00 sa gabii.

Ning mga sangkaa, naggunit og twice-to-beat nga bintaha ang Hotshots ug Fuel Masters isip benepisyo sa ilang pagkasulod sa Top 4.

Ang Hotshots ninghuman sa elimination round dala ang 9-2 nga rekord hinungdan nga grabe kini ka inilog sa ilang pagpakigbatok sa Tropang Giga, nga munasginhawang nakakumpayot sa katapusang puwesto sa quarter-finals bawon ang 5-6 nga rekord.

Apan matod ni Magnolia coach Chito Victolero, wala siya maghunahuna gumikan kay lahi na ang sitwasyon sa playoffs.

“Alam ng mga players na every time you go to the playoffs, very different atmosphere, iba ‘yung approach; you go to the next level,” pasabot ni Victolero nga napatik sa www.pba.ph.

Nakasuway na ang Hotshots nga nausik ang ilang twice-to-beat nga bintaha dihang gipalagpot sila sa Brgy. Ginebra Gin Kings niadtong 2021 Governor’s Cup ug dili sila gustong mahitabo kini pagbalik.

Bisan gamay, dili angayang molugak ang Hotshots hilabi na kay nibalik na pagduwa ang usa sa labing mga sinaligan sa Tropang Giga nga si Roger Pogoy.

Sa laing parisan, ang Fuel Masters ug Bolts ninghuman sa elimination round nga parehong nagbitbit og 8-3 nga rekord diin natanggong sila sa four-way tie sa ikaduhang dapit kauban ang No. 2 San Miguel Beermen ug No. 3 Brgy. Ginebra.

Pagbuak sa four-way tie, ang Bolts maoy adunay labing ubos og quotient hinungdan nga napapha sila sa Top 4.